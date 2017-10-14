При крушении пассажирского самолета в Кот-д'Ивуаре погибли молдаване

В результате крушения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре погибли четверо граждан Молдавии, еще двое пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на официальные власти. Также травмы получили четверо граждан Франции.

Самолет марки Ан был зафрахтован французской армией. Всего на борту находились 10 человек, включая экипаж.

Самолет рухнул у берега вскоре после вылета из аэропорта Абиджана.

Вылет проходил во время грозы.

У французской армии находится база снабжения вблизи аэропорта для борьбы с исламистами в Африке.