Поезд нового поколения сломался в метро Москвы

Поезд нового поколения «Москва» этим утром встал в тоннеле на перегоне между станциями «Кузьминки» и «Текстильщики» столичного метрополитена. Авария привела к 20-минутной задержке движения, передает «Интерфакс».

Как сообщает корреспондент агентства, машинист поезда включал и выключал габаритные огни и производил другие технические операции. Затем пассажиров сломавшегося состава высадили на станции «Текстильщики».

О причинах поломки не сообщалось.