14 октября 2017, 09:42
Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права
14 октября вступил в силу приказ МВД о внесении изменений в правила регистрации транспортных средств и прохождения экзаменов на получение водительских прав.
Приказ конкретизирует некоторые нюансы сдачи экзаменов. В частности, при движении задним ходом в упражнении «заезд в бокс» курсанту будет дана лишь одна попытка.
Также запрещен заезд колесом, на линию границы упражнения, а также ее пересечение бампером или другими частями машины.
При минусовой температуре экзаменационная площадка теперь должна быть обработана реагентом.
Кроме этого приказ конкретизирует сроки, в которые заявитель может получить права в МФЦ — 15 дней.
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