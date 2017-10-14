Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права

14 октября вступил в силу приказ МВД о внесении изменений в правила регистрации транспортных средств и прохождения экзаменов на получение водительских прав.

Приказ конкретизирует некоторые нюансы сдачи экзаменов. В частности, при движении задним ходом в упражнении «заезд в бокс» курсанту будет дана лишь одна попытка.

Также запрещен заезд колесом, на линию границы упражнения, а также ее пересечение бампером или другими частями машины.

При минусовой температуре экзаменационная площадка теперь должна быть обработана реагентом.

Кроме этого приказ конкретизирует сроки, в которые заявитель может получить права в МФЦ — 15 дней.