Украина не позвала российских депутатов на ассамблею черноморских стран

Впервые за 25 лет Россия не получила приглашения для участия в Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества, сообщил глава российской делегации, депутат Госдумы Михаил Емельянов, передает РИА Новости.

Страной-организатором мероприятия является Украина. Генассамблея ПАЧЭС пройдет в Киеве.

В Организацию черноморского экономического сотрудничества входят 12 государств — Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдавия, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.

«Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона — страна-организатор — не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС», — отметил Емельянов.