Ведущий Первого канала набросился на приглашенного журналиста

Ведущий Первого канала Артем Шейнин во время ток-шоу «Время покажет» набросился на частого гостя программы, американского журналиста Майкла Бома.

Ток-шоу было посвящено снятию флага России со здания бывшего генконсульства РФ в Сан-Франциско.

Во время дискуссии Шейнин заявил гостю: «Вот ты меня не беси. Я специально в начале программы сказал, что воспринимаю такое поведение по отношению к нашему флагу... А то я тоже с тебя какой-нибудь флаг сниму».

На это Бом ответил: «Вы такие смелые только языком болтать».

После этого ведущий набросился на журналиста с криками: «Ты че меня провоцируешь?».

После инцидента Бом заявил радиостанции «Говорит Москва», что Шейнин не стал извиняться за содеянное, тем не менее журналист продолжит ходить на его передачи.

«Я, думаю, что в глубине души он понимает, что неправильно вел себя. Я собираюсь [ходить на передачи к нему], потому что не держу злобы», — сказал Бом.