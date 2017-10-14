Перед выборами в Кремле решили давать больше позитивных новостей

В администрации президента пытаются создать перед выборами своего рода инкубатор позитивных новостей, которые можно было бы использовать для демонстрации улучшения жизни. Об этом сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на источники.

По их данным, первый замглавы администрации Сергей Кириенко уже провел совещания с федеральными ведомствами и попросил их систематизировать сбор такой информации.

Аналогичная задача — подготовка докладов о положительных событиях — прозвучала на совещании с руководителями регионов.

«В администрации президента откликнулись на просьбу министерств и ведомств, которые нуждаются в информационной поддержке реализованных проектов», — заявил неназванный чиновник администрации.

Министерства и региональные власти в рамках информационной кампании должны собирать позитивные новости и пересылать их в Кремль.

По словам чиновника правительства, администрация президента хочет иметь в руках конкретные примеры результатов работы, которые никак нельзя назвать «выдуманными новостями».

Среди примеров таких новостей он привел: создание территорий опережающего развития, программы по поддержке села, открытие новых рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы, поддержку государством малого и среднего бизнеса.