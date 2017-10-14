14 октября 2017, 12:33
Транспортный корабль «Прогресс» стартовал cо второй попытки
Ракета «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07» успешно стартовала с космодрома Байконур в 11:47 мск. Об этом сообщает Роскосмос.
Спустя 8 минут 48 секунд «Прогресс» отделился от третьей ступени ракеты-носителя.
Его стыковка с МКС запланирована на 14:09:57 мск 16 октября.
Пуск ракеты прошел со второй попытки. 12 октября запуск не состоялся из-за того, что автоматика обнаружила проблему.
Космический грузовик доставит на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в том числе топливо, воздух, оборудование, посылки членам экипажа.
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