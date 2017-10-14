В Петербурге потратят 15,6 млрд рублей на «Аэроэкспресс» до Пулково

От Витебского вокзала Петербурга до аэропорта Пулково будет пущен «Аэроэкспресс». На трассу протяженностью 8,4 километра потратят 15,6 млрд рублей, сообщили в городской администрации, передает Пятый канал.

Как пишет «Российская газета», в конце 2016 года федеральный бюджет выделил 10 млрд рублей на реализацию этого проекта. Его стоимость в Смольном оценили в 16-18 млрд рублей.

Проект будет реализован как частно-государственное партнерство. Конкурс на строительство ветки объявят до конца октября.

Предполагается, что билет на «Аэроэкспресс» будет стоить минимум 250 рублей, максимум — 350 рублей.