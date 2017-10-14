Путин пообещал развивать демократические институты власти

Президент Владимир Путин открыл ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Выступая перед собравшимися, глава государства заявил, что Россия продолжит развивать демократические институты власти, передает ТАСС.

«Мы будем последовательно двигаться по пути развития демократических представительных институтов власти, повышения авторитета и значимости законодательной ветви власти», — сообщил Путин.

Он добавил, что «нынешняя ассамблея Межпарламентского союза — самая представительная за 128-летнюю историю», так как в ней участвуют «свыше 160 делегаций, из них 96 спикеров 2400 участников».

Межпарламентский союз — международная организация, основанная в 1889 году.