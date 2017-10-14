14 октября 2017, 14:14
Ракка почти полностью освобождена от боевиков ИГ
Сирийский город Ракка практически полностью освобожден от боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает Al Arabiya.
Как заявил представитель курдских Отрядов народной самообороны, город будет очищен от боевиков сегодня-завтра.
Представитель американской коалиции заявил, что за последние сутки около 100 боевиков ИГ сдались и были выдворены из города.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, отмечает, что оставшиеся боевики «Исламского государства» вывозятся из Ракки на автобусах согласно договоренности между ИГ, американской коалицией и Сирийскими демократическими силами, большинство в которых составляют курды.
Рака была крупнейшим оплотом боевиков в Сирии.
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