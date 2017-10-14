Роскомнадзор заблокировал страницы руферов и зацеперов в соцсетях

По требованию Роскомнадзора администраторы «ВКонтакте» и YouTube уже удалили информацию о зацепинге и руфинге с 187 интернет-страниц. Информация с еще 91 страницы находится в процессе удаления, информирует ведомство.

Блокировка контента проводится на основании решений суда и требований Роскомнадзора, так как эта информация «может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни», заявляет пресс-служба ведомства.

«Субкультуры "Зацепинг" и "Руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних», — отмечает Роскомнадзор.