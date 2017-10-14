В Германии задумались об учреждении мусульманских праздников

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер на этой неделе предложил обсудить возможность учреждения мусульманских праздников в регионах, где проживает много мусульман.

В партии Христианско-демократический союз, к которой министр принадлежит, отвергли эту идею.

Однако сегодня лидер оппозиционной Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что «нужно подумать над этим», пишет Spiegel.

«Я обратил внимание на то, как на г-на де Мезьера набросились однопартийцы», — добавил политик.