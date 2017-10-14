Шарапова впервые после дисквалификации вышла в финал турнира

Россиянка Мария Шарапова впервые с мая 2015 года сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выступит против белоруски Арины Соболенко на турнире в китайском Тяньцзине, сообщается на сайте WTA.

Ранее сегодня Шарапова в полуфинале обыграла китаянку Пэн Шуай (6:3, 6:1).

Финальная игра пройдет утром 15 октября.

Призовой фонд турнира составляет 426 тысяч долларов.

В апреле 2017 года Шарапова вернулась в профессиональный теннис после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония.