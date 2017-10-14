14 октября 2017, 16:28
Шарапова впервые после дисквалификации вышла в финал турнира
Россиянка Мария Шарапова впервые с мая 2015 года сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выступит против белоруски Арины Соболенко на турнире в китайском Тяньцзине, сообщается на сайте WTA.
Ранее сегодня Шарапова в полуфинале обыграла китаянку Пэн Шуай (6:3, 6:1).
Финальная игра пройдет утром 15 октября.
Призовой фонд турнира составляет 426 тысяч долларов.
В апреле 2017 года Шарапова вернулась в профессиональный теннис после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония.
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