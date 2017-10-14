Шестеро украинцев пытались поездом ввести в Россию 20 тонн сала и орехов
В Белгородской области были задержаны шестеро граждан Украины за контрабанду примерно 20 тонн сала и орехов. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России.
Контрабандный товар украинцы везли поездом, следовавшим по маршруту Купянск (Украина) — Валуйки. Не доезжая до российского пункта пропуска, поезд сделал несанкционированную остановку для выгрузки контрабандного товара, заявили в ФСБ.
Нарушителей задержали в населенном пункте Шемаево.
«Выявлены и задержаны шесть граждан Украины, нарушивших государственную границу Российской Федерации с целью контрабандного перемещения из Украины в Россию около двадцати тонн продукции сельскохозяйственного назначения», — говорится в релизе ведомства.
К административной ответственности привлечены два машиниста поезда — граждане Украины.