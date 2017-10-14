Собчак негласно встретилась с Путиным

Телеведущая Ксения Собчак встречалась для беседы с президентом Владимиром Путиным, сообщили источники «Русской службы BBC».

Как рассказала изданию мать ведущей сенатор Людмила Нарусова, Собчак снимает фильм к 80-летию со дня рождения своего отца, бывшего начальника Путина Анатолия Собчака.

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», — сообщил один из источников издания.

На вопрос, действительно ли Собчак брала интервью у главы государства, Нарусова ответила: «Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать встречу Собчак и Путина.

В сентябре «Ведомости» писали, что Собчак может участвовать в выборах президента в 2018 году.

Спустя месяц ведущая косвенно подтвердила свое участие в выборах.

«Кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет», — сказала она о своем опыте в шоу-бизнесе для кампании.

Как пишет в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, фильм о Собчаке снимает Вера Кричевская.

«И да, Ксения Собчак брала интервью у Владимира Путина для этого фильма (1 час 15 минут).

И нет, эта встреча произошла после того, как АП слила в "Ведомости" информацию о возможном участии Ксении в президентских выборах», — отмечает Венедиктов.