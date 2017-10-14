Тимошенко решила стать новым президентом Украины

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в выборах президента страны в 2019 году.

«Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», — заявила Тимошенко в эфире канала NewsOne.

По словам политика, раньше она поддерживала на президентских выборах Виктора Ющенко и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но больше голоса своей команды она никому не отдаст.

Также Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в отмывании денег на якобы фиктивных контрактах для оборонки.