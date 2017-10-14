Глава Минсельхоза насмешил Путина выдумкой про импортеров свинины

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на совещании у президента Владимира Путина заявил, что Германия экспортирует свинину в Китай и Индонезию.

Это рассмешило Путина, который заметил, что Индонезия — это мусульманская страна. Видео с этим моментом опубликовал в своем твиттере журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Допустим, Германия 5,5 млн тонн они производят свинины, из них почти 3 млн на экспорт — во все страны, прежде всего, Китай, эээ Индонезия, отчасти Япония, Корея и так далее», — заявил Ткачев.

Путин на это ответил, что «Индонезия — это мусульманская страна, свинину не едят» (цитата по сайту Кремля).

«Хорошо, — согласился Ткачев. — Южная Корея».

Через пару секунд министр добавил: «Какая разница?».