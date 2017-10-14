Глава Минсельхоза насмешил Путина выдумкой про импортеров свинины
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на совещании у президента Владимира Путина заявил, что Германия экспортирует свинину в Китай и Индонезию.
Это рассмешило Путина, который заметил, что Индонезия — это мусульманская страна. Видео с этим моментом опубликовал в своем твиттере журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
«Допустим, Германия 5,5 млн тонн они производят свинины, из них почти 3 млн на экспорт — во все страны, прежде всего, Китай, эээ Индонезия, отчасти Япония, Корея и так далее», — заявил Ткачев.
Путин на это ответил, что «Индонезия — это мусульманская страна, свинину не едят» (цитата по сайту Кремля).
«Хорошо, — согласился Ткачев. — Южная Корея».
Через пару секунд министр добавил: «Какая разница?».
Ткачев: Германия свинину продает в Китай, Индонезию— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 октября 2017 г.
Путин: Это мусульманская страна, свинину не едят.
Ткачев: Ну Южная Корея! Какая разница? pic.twitter.com/uSkTkT5KRZ