США дополнят соглашение с Ираном запретом на разработку межконтинентальных ракет

В Сенате и Палате Представителей Конгресса США разрабатывают поправки к ядерному соглашению с Ираном, чтобы «предотвратить разработку Ираном межконтинентальной баллистической ракеты», заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет The Weekly Standard.

Также поправки, по словам Трампа, должны «сделать все ограничения на ядерную деятельность Ирана постоянными в соответствии с законодательством США».

«В случае если мы с Конгрессом и союзниками не сможем разработать решение, тогда соглашение будет расторгнуто», — отметил Трамп.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт поспешила заверить, что США остаются привержены сделке с Ираном.

«Не дайте себя обмануть телевизионными заголовками: мы остаемся в иранской ядерной сделке, в то время как мы расширяем наши подходы к тому, чтобы призвать к ответственности Иран за террористическую деятельность и так далее», — написала она в твиттере.