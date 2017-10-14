СК допросил бывшего гражданского мужа Максаковой

Следственный комитет РФ допросил предпринимателя Владимира Тюрина — бывшего гражданского мужа оперной певицы Марии Максаковой, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правоохранительных органах

Генпрокуратура Украины подозревает Тюрина в том, что он заказал убийство экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, за которым Максакова была замужем до его кончины.

Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. Украинские правоохранительные органы считают, что убийство был совершено по заданию российских спецслужб, а также из личной мести.

По данным источников газеты, Тюрин сам приехал в главк СК России, который расследует убийство Вороненкова.

Там Тюрин рассказал, что не испытывал неприязни или ревности к Вороненкову, так как расстался с Максаковой задолго до того, как она стала встречаться с депутатом.

Также он заявил, что Вороненков не был его конкурентом в бизнесе — они не были даже знакомы.

Кроме этого Тюрин опроверг связь со спецслужбами.

За что могли убить Вороненкова, бизнесмен не знает.

В СМИ Тюрина называют криминальным авторитетом по прозвищу Тюрик.