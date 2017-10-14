Президент Узбекистана будет летать далеко на «Аэробусе» Усманова

Национальная авиакомпания Узбекистана «Узбекистон хаво йуллари» заключила договор аренды на самолет Airbus 340 M-IABU для президента республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на сайте Uzbekistan Airways.

Договор заключен с владельцем воздушного судна — компанией Klaret Aviation Limited «на коммерческих условиях по существующим рыночным ценам», отмечается в сообщении.

С 2012 года этот «Аэробус» был личным самолетом российского бизнесмена узбекского происхождения Алишера Усманова.

«Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» от имени правительства Республики Узбекистан выражает признательность г-ну Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолет Airbus 340 M-IABU для использования президентом», — говорится в сообщении.