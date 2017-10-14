Экспертный совет ВАК не нашел у Мединского «базовых навыков историка»

20 членов экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки выступили с заявлением по поводу докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского.

В заявлении, опубликованном в газете «Троицкий вариант», эксперты констатируют отсутствие у Мединского «базовых профессиональных навыков историка, и прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников».

Отмечается, что на заседании экспертного совета ВАК 2 октября члены совета рекомендовали лишить Мединского степени доктора наук — 17 голосами «за» при трех голосах «против» и одном воздержавшемся.

При этом «никто из коллег, в итоге проголосовавших против принятия рекомендации лишить В. Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук, не высказывался в пользу того, что диссертация соответствует требованиям ВАК».

Подписанты подчеркивают, что «само по себе общее направление исследований, затронутое в диссертации, хорошо известно в исторической науке, и его актуальность и значимость никогда не подвергались сомнению».

«Однако суть выводов экспертного совета в том, что отрицательно оценивается КАЧЕСТВО проделанной В. Р. Мединским работы», — добавляют члены совета.

Подчеркивается, что рекомендация лишить министра ученой степени доктора исторических наук «вызвана отнюдь не несогласием с его "видением истории" или с его "патриотической позицией". Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением».