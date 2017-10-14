Володин вместе с коллегами посетит Сирию в 2018 году

Парламентская делегация из России во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным планирует посетить Сирию в 2018 году. Об этом Володин сообщил журналистам, передает ТАСС.

Визит состоится по приглашению спикера Народного совета Сирии Хаммуда Сабага.

«Подтверждаю [визит]. Не исключено, что [визит состоится] в первой половине следующего года», — сказал Володин.

В свою очередь, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, которому поручено вести подготовку этого визита, заявил, что «визит парламентской делегации Государственной думы в Сирию может состояться в самом обозримом будущем, не исключаю, что, возможно, и до конца года».

Приглашение от Сабага прозвучало 13 октября, во время его визита в Петербург на ассамблею Межпарламентского союза.