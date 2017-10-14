Володин и Матвиенко пригрозили игнорировать решения ЕСПЧ

Россия откажется признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если не сможет участвовать в выборе судей ЕСПЧ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РБК.

«Если мы не участвуем в выборах судей ЕСПЧ, то решения суда на нас не будут распространяться, так как легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда, к выбору этого суда», — сообщил политик.

Судей ЕСПЧ выбирают депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы. Членство России в ПАСЕ приостановлено.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что в ПАСЕ «уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными».

Матвиенко также заявила, что Россия не будет признавать решения ЕСПЧ, если не сможет вернуться к работе в ПАСЕ.