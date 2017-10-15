На парламентских выборах в Австрии лидирует Народная партия

В Австрии 15 октября состоялись внеочередные парламентские выборы, сообщает Kleine Zeitung.

По предварительными данным, больше всего голосов – 31% – набирает Народная партия под руководством главы МИД Австрии Себастьяна Курца. Второе место занимает правая Австрийская партия свободы (27,6%), третье — левая Социал-демократическая партия (25,6%).

В Австрии действует 4%-ный барьер прохождения в парламент. Всего за места в законодательном собрании борются 16 партий.