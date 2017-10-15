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15 октября 2017, 16:11
Аль-Шабаб взрыв Сомали теракт

При взрыве в столице Сомали погибли 189 человек

В результате взрыва столице Сомали городе Могадишо погибли по меньшей мере 189 человек, сообщает Associated Press.

14 октября на одной из оживленных улиц города у отеля Safari подорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. Полицейские полагают, что мишенью преступников была именно гостиница, и возлагает ответственность за взрыв на близкую к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» местную группировку «Аш-Шабаб».

В Сомали объявлен трехдневный траур.

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