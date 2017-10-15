Иран закрыл границу с Курдистаном

Власти Ирана закрыли пограничные переходы с Иракским Курдистаном (курдская автономия в составе Ирака), со ссылкой на МИД Ирака сообщает Reuters.

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, соответствующее решение власти Ирана приняли по просьбе Багдада. По данным Tasnim news, Иран принял решение закрыть границу после проведения референдума о независимости курдов.

Напомним, 25 сентября в Курдистане прошел референдум, большинство участников которого выступили за отделение автономии от Ирака. Ирак, Иран и Турция не признали итогов плебисцита и пригрозили санкциями, а иракские власти приняли решение прекратить авиасообщение с курдской столицей Эрбилем.