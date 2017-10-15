Хиллари Клинтон обвинила Россию в стремлении навредить ей на выборах

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила в интервью BBC, что Россия стремилась навредить ей на выборах.

Клинтон заявила: «Русские хотели помочь Трампу и навредить мне, а в более широком смысле – хотели избрать его и нанести мне поражение».

Экс-госсекретарь также утверждает: «Наше разведывательное сообщество сообщило, что Путин испытывал ко мне личную неприязнь, отчасти потому, что будучи госсекретарем, я открыто говорила о нарушениях прав человека, о нелегитимной избирательной кампании в России».

Напомним, Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в ход президентской кампании в США.