CNN обвинил Россию в попытке разжечь в США расовую ненависть

Россия подогревала в США расовые трения через группу Don’t shoot us, которая выступает против полицейского произвола по отношению к темнокожим, утверждает телеканал CNN.

Редактору Baltimore City Paper Брендону Вейглу поступило письмо с утверждением, что Москва использует группу Don’t shoot us в своих интересах, что «служит уничтожению США». В письме говорилось: «Это Don’t shoot. Мы обращаем внимание общественности на полицейский произвол по отношению к людям другого цвета кожи. <…> Мы собираемся выступить с протестом перед окружным судом Балтимора и потребовать правосудия по делу Фредди Грея». Вейгл подчеркивает: «Я об этой группе не слышал ни на местном, ни на национальном уровне».

Профессор Джорджтаунского университета Марк Джейкобсен заявил CNN, что целью этой группы является было посягательство на американскую демократическую систему: «Русские занимаются тем, что подогревают недоверие к американскому правительству, а также пытаются организовывать митинги. Именно этим надо заниматься, чтобы уничтожить страну изнутри. Это военные действия, и они направлены на уничтожение Соединенных Штатов».

CNN проследил за несколькими аккаунтами Don't shoot us в интернете, за сайтом, каналом на Youtube, учетной записью в Tumbler и нашел, в частности, объявление о соревнованиях по Pokemon Go, сделанное в то время, когда игра была на пике популярности. Эта запись направляла игроков в те места, где, как предполагалось, царил полицейский произвол.

По утверждению телеканала, это часть связанной с Кремлем кампании по дезинформации, которая должна была оказать влияние на общественное мнение и вмешаться во внутренние дела США.