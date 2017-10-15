Представитель Дерипаски пригрозил Манафорту последствиями

Представитель бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировал сюжет телеканала NBC News о финансовых связях предпринимателя с бывшим руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщает «Интерфакс».

Напомним, на телеканале заявили, что связанные с Манафортом компании получили три кредита от структур Дерипаски на сумму 60 млн долларов.

Представитель бизнесмена заявил, что телеканал «видел свою цель в том, чтобы поддержать истерию и внести свой вклад в развитие теории заговора со стороны России, расследование которого заходит в тупик».

Дерипаска «неоднократно заявлял, что все его деловые контакты с кем-либо и где-либо в мире он осуществлял и осуществляет исключительно в интересах своего бизнеса», а «что касается господина Манафорта, то результаты его манипуляций с инвестициями Олега Дерипаски будут иметь очевидные юридические последствия», подчеркнул представитель бизнесмена.

Ранее Олег Дерипаска подал в суд на агентство Associated Press, обвинив его сотрудников в клевете.