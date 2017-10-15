В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В Ледовом дворце «Большой» в Сочи началась церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), сообщает РИА Новости.

Для участия в фестивале в Сочи, который продлится с 15 до 22 октября, прибыли около 30 тысяч человек из 150 стран мира. Ожидается, что на церемонии открытия выступит президент РФ Владимир Путин.

Отметим, фестиваль проходит в России в третий раз, в Сочи – впервые.