Ларри Флинт предложил 10 млн долларов за компромат на Трампа

Основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за предоставление информации, которая приведет к импичменту президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

В воскресном номере издания появилось объявление, в котором Флинт просит за вознаграждение присылать информацию о возможных манипуляциях с возвратом налогов, инвестициях компаний Трампа, а также «любых тайных сделках с русскими».

«Импичмент станет запутанным и сложным делом, но три года дестабилизирующей неспособности будут еще хуже», – пишет Флинт.