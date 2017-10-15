Роспотребнадзор предупредил россиян о гепатите в 20 странах Европы

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в 20 европейских странах и опасности распространения заболевания, сообщает ТАСС.

В сообщении ведомства отмечается: «Согласно оценке риска распространения гепатита А в странах Евросоюза, подготовленной 29 сентября текущего года Европейским центром по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC), в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А».

В Роспотребнадзоре также подчеркивают, что в Австрии, Голландии, Дании, Испании, Италии, Мальте, Португалии и Швеции в настоящее время не хватает запасов вакцины против гепатита А.