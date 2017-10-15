Польша отказалась от кредита МВФ

Власти Польши приняли решение отказаться от кредита Международного валютного фонда, сообщает RT.

Польский Минфин объявил, что Варшава откажется от 9,2 млрд долларов кредита МВФ: «Мы отказываемся от кредитной линии на сумму $9,2 млрд от МВФ. Экономика Польши находится в таком хорошем положении, что мы можем это сделать».

Минфин Польши также отмечает, что решение принято в связи с повышением доходов национального бюджета и увеличением темпов экономического роста.