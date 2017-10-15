Иран допустил выход из ядерного соглашения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если против Ирана вновь введут санкции, сообщает РИА Новости.

Министр заявил, что если иранские власти решат, что действия противоположной стороны соглашения в вопросе снятия санкций недостаточны для Ирана, страна рассмотрит возможность выхода из сделки по ядерной программе.

Кроме того, Зариф подчеркнул, что Иран оставляет за собой право принимать решение о продолжении участия в ядерной сделке, если произойдет восстановление санкций в сферах, которые представляют особый интерес для Ирана, в частности торговля нефтью и продажа воздушных судов.