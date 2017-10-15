Госсекретарь США допустил подписание второго ядерного соглашения по Ирану

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью телеканалу CNN, что Вашингтон может заключить второе ядерное соглашение по Ирану.

Тиллерсон отметил: «Президент хочет, чтобы стратегия по Ирану была более комплексной. Мне кажется, что бывшая администрация долгое время неправильно оценивала отношения с Ираном и решение проблемы ядерной программы».

Тиллерсон заявил, что Дональд Трамп осуществляет последовательный курс действий в отношении Ирана и «намерен ликвидировать множество недоработок», которые имеются в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Ранее Трамп опубликовал новую стратегию противодействия Ирану, построенную на тезисе о невыполнении Тегераном своих обязательств в рамках СВПД, что дает США возможность разорвать соглашение и ввести новые санкции против Ирана.

При этом президент Ирана Хасан Роухани заявил: «Иранская нация никогда не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Иран и сделка сейчас сильнее, чем когда-либо».