Сторонники ИГ задержаны в Дагестане и Москве за подготовку терактов

В Москве и Дагестане задержаны сторонники террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) по подозрению в подготовке терактов, сообщает РИА Новости.

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеозапись задержания и допроса членов спящей ячейки ИГ. На видео допроса один из подозреваемых рассказывает, что он познакомился с неким человеком, который принес готовую взрывчатку: «Изначально он принес три штуки, две маленьких были». Одна из бомб была на часовом механизме и оснащена магнитом.

Задержанные заявили, что связаны с эмиссарами ИГ и планировали совершить террористические акты с помощью взрывных устройств и холодного оружия в Дагестане во время проведения массовых мероприятий. Кроме того, подозреваемые планировали атаковать сотрудников правоохранительных органов и военных.