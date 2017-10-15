15 октября 2017, 10:04
СМИ анонсировали новые ракетные пуски КНДР
КНДР готовится к ракетным запускам, сообщают разведслужбы Южной Кореи и США. Как сообщает РИА Новости, ВМС США и Республики Корея с 16 по 26 октября проведут совместные учения у берегов Корейского полуострова.
Данный вывод сделан на основании того, что американским спутникам удалось зафиксировать передвижения мобильных пусковых установок в четырех районах Северной Кореи.
Предположительно, КНДР может испытать сразу несколько типов вооружений, в том числе баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12».
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