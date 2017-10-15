КНДР обвинила США в угрозе уничтожения

Представитель делегации Северной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге заявил, что существование КНДР находится под угрозой из-за действий США, сообщает «Интерфакс».

Представитель КНДР заявил: «Наши ядерные программы - это программы ядерного сдерживания, они нацелены на защиту нашей независимости. У нас нет другого стратегического выбора, как развивать наши ядерные программы».

Член делегации Северной Кореи также напомнил: «Недавно президент США с трибуны ООН сделал заявление о том, что он может использовать оружие, чтобы полностью уничтожить Северную Корею. Мы хотели сделать заявление, что наша страна подвергается угрозе того, что само существование страны поставлено на карту и может быть уничтожено Соединенными Штатами Америки. История доказывает, что нам надо самим защищаться».

Ранее спикер парламента Южной Кореи призвал КНДР решить конфликт путем переговоров, однако представители Северной Кореи отвергли предложение о встрече на полях ассамблеи.