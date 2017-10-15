В Киргизии завершилось голосование на президентских выборах

В Киргизии, где 15 октября проходят президентских выборы, закрылись избирательные участки, сообщает «Интерфакс».

По итогам подсчета более 150 тысяч бюллетеней лидирует кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков – за него проголосовали 55 866 избирателей. Оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набирает 44 392 голоса.

Напомним, полномочия действующего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря. Конституция запрещает Атамбаеву баллотироваться вновь.