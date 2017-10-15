Мемория. Михаил Лермонтов

15 октября 1814 года родился Михаил Лермонтов, великий русский поэт.

Личное дело



Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841) родился в Москве, в доме напротив Красных ворот. Род Лермонтовых происходил из Шотландии и восходил к полумифическому барду-пророку Томасу Лермонту. В 1613 году один из представителей этого рода, поручик польской армии Георг (Джордж) Лермонт, поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу, перешел в православие и стал, под именем Юрия Андреевича, родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых. Отец будущего поэта, отставной капитан Юрий Петрович Лермонтов, по воспоминаниям современников, «был среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен», но при этом «ужасно вспыльчив». Мать поэта, Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, скончалась от чахотки, когда маленькому Михаилу было всего три года.

Небогатый Лермонтов-отец не в состоянии был воспитывать сына, как этого хотелось бы его аристократической родне, и воспитанием Михаила занялась его бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, оставившая его в своем поместье Тарханы и тратившая «по четыре тысячи в год на обучение разным языкам». Она была «не особенно красива, высокого роста, сурова и до некоторой степени неуклюжа», но обладала недюжинным умом, силой воли и деловой хваткой. Елизавета страстно любила внука и терпеть не могла его отца и своего зятя.

Детство Михаила прошло в поместье бабушки - Тарханах Пензенской губернии. Он родился болезненным и все детство страдал золотухой. Бабушка, ничего не жалевшая для внука, даже наняла для него доктора Ансельма Левиса (Леви) — еврея из Франции, главной обязанностью которого были лечение и врачебный надзор за юным Михаилом.

Постоянная болезненность способствовала раннему интеллектуальному и душевному развитию мальчика, которое стало для него источником огорчений: никто из окружающих не обращал внимания на томления его души. По мнению исследователей, в этом коренятся основные мотивы его будущей поэзии разочарования. В Тарханах была прекрасная библиотека, и Лермонтов пристрастился к чтению. Под руководством нанятых бабушкой учителей он овладел несколькими европейскими языками (английских, немецких и французских писателей он читал в оригиналах), и прекрасно изучил европейскую культуру в целом и литературу в частности.

Когда Михаилу было десять лет, бабушка повезла его на Кавказ, на воды; там он встретил девочку лет девяти — и в первый раз в нем проснулось необыкновенно глубокое чувство, оставившее память на всю жизнь.

Спустя два года после возвращения с Кавказа, в 1827 году, бабушка повезла Лермонтова в Москву, и в 1828-м он был зачислен полупансионером в 4-й класс Московского университетского благородного пансиона, где провел около двух лет. Здесь ученикам прививали вкус к литературе: происходили «заседания по словесности», молодые люди пробовали свои силы в самостоятельном творчестве. В эти годы Михаил сначала увлекался Шиллером, особенно его юношескими трагедиями; затем – Шекспиром, а позднее – Байроном. Байроническая поэма становится основой раннего творчества Лермонтова. В 1828-1829 годах он пишет поэмы «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата», «Последний сын вольности», «Измаил-Бей» и «Демон».

В 1830 году пансион был преобразован в гимназию. Лермонтов увольняется из него «по прошению» и в том же году после сдачи экзаменов поступает в Московский университет – сначала на нравственно-политическое отделение, потом – на словесное. В это время в университете функционировали студенческие кружки и общества И. В. Станкевича, А. И. Герцена, В. Г. Белинского, однако о связи с ними Лермонтова сведений нет, и главное место в его творчестве занимает не политическая, а любовная лирика.

К этому времени относятся его первые юношеские увлечения – сперва Екатериной Сушковой, потом Натальей Ивановой (таинственной Н. Ф. И посвящен так называемый «ивановский цикл» из приблизительно тридцати стихов), а позднее - Варенькой Лопухиной, к которой он питал до конца жизни самое глубокое чувство.

В 1832 Лермонтов оставляет Московский университет и переезжает в Петербург, надеясь продолжить образование в Петербургском университете; однако ему отказались зачесть прослушанные в Москве курсы. Чтобы не начинать обучение заново, он решает избрать военное поприще и в ноябре 1832 поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой, по его словам, провел два «злополучных года». Быт школы отразился в его так называемых юнкерских поэмах - «Петергофский праздник», «Уланша», «Гошпиталь».

В это время Лермонтов пишет исторический роман «Вадим» на тему пугачевщины, который остался незаконченным, и все больше интересуется драмой.

Из школы Лермонтов был выпущен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк (сентябрь 1834); в этом же году выходит его первая напечатанная поэма «Хаджи Абрек». Лермонтов работает над поэмами «Сашка», «Боярин Орша», начинает роман «Княгиня Лиговская» и отдает в цензуру первую редакцию драмы «Маскарад».

В 1835-1836 Лермонтов еще не входит в ближайший пушкинский круг; с Пушкиным он также незнаком. Тем более принципиальный характер получает его стихотворение «Смерть Поэта» (1837; опубликовано 1858), написанное сразу же по получении известия о гибели Пушкина. 18 февраля 1837 Лермонтов был арестован; началось политическое дело о «непозволительных стихах». Под арестом Лермонтов пишет несколько стихотворений: «Сосед» («Кто б ни был ты, печальный мой сосед»), «Узник», положивших начало циклу его «тюремной лирики»: «Соседка», «Пленный рыцарь» и другие.

В феврале 1837 был отдан высочайший приказ о переводе Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Во время этой ссылки и позднее особенно раскрылось художественное дарование Лермонтова, с детства увлекавшегося живописью. Он создал множество акварелей, картин маслом и рисунков, лучшие из которых связаны с кавказской темой.

Кавказская ссылка была сокращена хлопотами бабушки через А. X. Бенкендорфа. В октябре 1837 был отдан приказ о переводе Лермонтова в Гродненский гусарский (в Новгородской губернии), а затем в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший в Царском Селе. В январе 1838 Лермонтов возвращается в Петербург, где попадает в пушкинский литературный круг, знакомится с В.А. Жуковским, П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, В. А. Соллогубом, семейством Карамзиных. В 1840 году в Петербурге отдельными изданиями выходят его единственные прижизненные сборники - «Стихотворения» и «Герой нашего времени».

Наиболее прочные отношения устанавливаются у Лермонтова с журналом «Отечественные записки»- именно там появилось большинство прижизненных и посмертных публикаций его стихов, а также повести «Бэла», «Фаталист» и «Тамань».

В феврале 1840 на балу у графини Лаваль у Лермонтова произошла ссора с сыном французского посланника Э. Барантом. 18 февраля состоялась дуэль, окончившаяся примирением, однако Лермонтов из-за нее был предан военному суду. В апреле 1840 был отдан приказ о переводе поэта в Тенгинский пехотный полк в действующую армию на Кавказ. В июне он прибыл в Ставрополь, а в июле уже участвовал в стычках с горцами и в кровопролитном сражении при р. Валерик, в котором отличился, согласно официальному донесению, «мужеством и хладнокровием».

В начале февраля 1841, получив двухмесячный отпуск, Лермонтов приезжает в Петербург. Его представляют к награде за храбрость, но Николай I отклонил представление. Поэт проводит в столице 3 месяца, рассчитывая получить отставку и полностью посвятить себя литературе. Однако, 14 апреля 1841, так и не получив отсрочки, Лермонтов возвращается на Кавказ. В мае он прибывает в Пятигорск и получает разрешение задержаться для лечения на минеральных водах. Здесь он пишет целый ряд стихотворений: «Сон», «Утес», «Они любили друг друга...», «Тамара», «Свиданье», «Листок», «Выхожу один я на дорогу...», «Морская царевна», «Пророк».

В Пятигорске произошла ссора Лермонтова с его товарищем по Школе юнкеров майором в отставке Николаем Мартыновым. На одном из вечеров в пятигорском семействе Верзилиных шутки Лермонтова задели Мартынова. Ссора повлекла за собой вызов; не придавая значения размолвке, Лермонтов принял его, не намереваясь стрелять в товарища. 27 июля 1841 состоялась дуэль, в которой поэт был убит наповал.

Тело Михаила Лермонтова покоилось в пятигорской земле 250 дней. В январе 1842 года Елизавета Арсеньева обратилась к императору с просьбой разрешить перевезти тело внука в Тарханы. Получив позволение, 27 марта 1842 года слуги бабушки поэта увезли прах Лермонтова в свинцовом и засмоленном гробу в семейный склеп в селе Тарханы.

Чем знаменит



Михаил Лермонтов по праву считается великим русским поэтом, имя которого в истории русской литературы стоит рядом с именем Пушкина. Поэзия, проза и драматургические произведения Лермонтова ознаменовали собой новый расцвет русской литературы и оказали большое влияние на ее дальнейшее развитие в XIX и XX веках.

О чем надо знать

Неудачный брак родителей Лермонтова - богатой наследницы Марии Арсеньевой и армейского капитана из обедневшего рода Лермонтовых - тяжело сказался на формировании личности поэта. После ранней смерти матери бабушка забрала Михаила от отца с уговором воспитывать его до 16 лет и во всем советоваться с отцом. Однако, последнее условие не выполнялось: даже свидания отца с сыном встречали непреодолимые препятствия со стороны Арсеньевой. В пансионе отец часто навещал сына и отношения его с тещей обострились до крайней степени. Эта борьба развивалась на глазах подростка. Бабушка, ссылаясь на свою одинокую старость, взывая к чувству благодарности внука, отвоевала его у зятя, пригрозив, как и раньше, отписать все свое движимое и недвижимое имущество в род Столыпиных, если внук по настоянию отца уедет от нее. Юрию Петровичу пришлось отступить, хотя отец и сын были привязаны друг к другу, и отец, по-видимому, как никто другой понимал, насколько одарен его сын. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует его предсмертное письмо сыну.

Стихотворения этого времени — яркое отражение пережитого поэтом. «Мой дух погас и состарился», — говорит он, и только «смутный памятник прошедших милых лет» ему «любезен». Впоследствии, оплакивая отца, он себя и его называл «жертвами жребия земного»: «ты дал мне жизнь, но счастья не дано!..»

Раздор между своим отцом и бабушкой Лермонтов описал в драме с немецким заглавием — «Menschen und Leidenschaften».

Прямая речь

«Великая человечность Лермонтова, пластичность его образов, его способность "перевоплощаться" — в Максима Максимыча, в Казбича, в Азамата, в Бэлу, в княжну Мери, в Печорина, соединение простоты и возвышенности, естественности и оригинальности — свойства не только созданий Лермонтова, но и его самого. И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека — грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого», - Ираклий Андроников. «Образ Лермонтова»

7 фактов о Михаиле Лермонтове

Крестной матерью Михаила Лермонтова стала его бабушка — Елизавета Алексеевна Арсеньева. Недолюбливая зятя, она настояла на том, чтобы мальчика назвали не Петром, как хотел отец, а Михаилом - в честь деда Михаила Васильевича Арсеньева.

Воспитавшая поэта бабушка Елизавета Алексеевна пережила своего мужа, дочь, зятя и внука. Она похоронена в фамильном склепе в Тарханах. Памятника у нее нет.

Лермонтов считал «Маскарад» первым произведением, достойным обнародования. Он трижды подавал его в драматическую цензуру и дважды переделывал. Драма, однако, была запрещена.

Стихотворение «Смерть Поэта» изначально завершалось словами: «И на устах его печать». После того, как оно быстро распространилось в списках, один из родственников Лермонтова, Н. Столыпин, начал порицать его горячность по отношению к такому джентльмену, как Дантес. Лермонтов вышел из себя, выгнал гостя и в порыве гнева набросал заключительные 16 строк «А вы, надменные потомки…»…

Современники считали, что прототипом княжны Мери была Наталья Соломоновна — сестра Мартынова.

Лермонтов обладал редкой музыкальностью – он играл на скрипке и на рояле, пел арии из своих любимых опер и даже сочинял музыку: есть сведения, что он положил на музыку свою «Казачью колыбельную песню»

Британская компания Oxford Ancestors, составляющая родословные, проводит работу по подтверждению версии происхождения рода Лермонтовых от легендарного шотландца Томаса Лермонта при помощи анализа ДНК.

Материалы о Михаиле Лермонтове

А. П. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов

Ираклий Андроников. Образ Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов в Библиотеке Мошкова

Статья о Михаиле Лермонтове в Википедии