Мемория. Михаил Лермонтов
15 октября 1814 года родился Михаил Лермонтов, великий русский поэт.
Личное дело
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841) родился в Москве, в доме напротив Красных ворот. Род Лермонтовых происходил из Шотландии и восходил к полумифическому барду-пророку Томасу Лермонту. В 1613 году один из представителей этого рода, поручик польской армии Георг (Джордж) Лермонт, поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу, перешел в православие и стал, под именем Юрия Андреевича, родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых. Отец будущего поэта, отставной капитан Юрий Петрович Лермонтов, по воспоминаниям современников, «был среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен», но при этом «ужасно вспыльчив». Мать поэта, Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, скончалась от чахотки, когда маленькому Михаилу было всего три года.
Небогатый Лермонтов-отец не в состоянии был воспитывать сына, как этого хотелось бы его аристократической родне, и воспитанием Михаила занялась его бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, оставившая его в своем поместье Тарханы и тратившая «по четыре тысячи в год на обучение разным языкам». Она была «не особенно красива, высокого роста, сурова и до некоторой степени неуклюжа», но обладала недюжинным умом, силой воли и деловой хваткой. Елизавета страстно любила внука и терпеть не могла его отца и своего зятя.
Детство Михаила прошло в поместье бабушки - Тарханах Пензенской губернии. Он родился болезненным и все детство страдал золотухой. Бабушка, ничего не жалевшая для внука, даже наняла для него доктора Ансельма Левиса (Леви) — еврея из Франции, главной обязанностью которого были лечение и врачебный надзор за юным Михаилом.
Постоянная болезненность способствовала раннему интеллектуальному и душевному развитию мальчика, которое стало для него источником огорчений: никто из окружающих не обращал внимания на томления его души. По мнению исследователей, в этом коренятся основные мотивы его будущей поэзии разочарования. В Тарханах была прекрасная библиотека, и Лермонтов пристрастился к чтению. Под руководством нанятых бабушкой учителей он овладел несколькими европейскими языками (английских, немецких и французских писателей он читал в оригиналах), и прекрасно изучил европейскую культуру в целом и литературу в частности.
Когда Михаилу было десять лет, бабушка повезла его на Кавказ, на воды; там он встретил девочку лет девяти — и в первый раз в нем проснулось необыкновенно глубокое чувство, оставившее память на всю жизнь.
Спустя два года после возвращения с Кавказа, в 1827 году, бабушка повезла Лермонтова в Москву, и в 1828-м он был зачислен полупансионером в 4-й класс Московского университетского благородного пансиона, где провел около двух лет. Здесь ученикам прививали вкус к литературе: происходили «заседания по словесности», молодые люди пробовали свои силы в самостоятельном творчестве. В эти годы Михаил сначала увлекался Шиллером, особенно его юношескими трагедиями; затем – Шекспиром, а позднее – Байроном. Байроническая поэма становится основой раннего творчества Лермонтова. В 1828-1829 годах он пишет поэмы «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата», «Последний сын вольности», «Измаил-Бей» и «Демон».
В 1830 году пансион был преобразован в гимназию. Лермонтов увольняется из него «по прошению» и в том же году после сдачи экзаменов поступает в Московский университет – сначала на нравственно-политическое отделение, потом – на словесное. В это время в университете функционировали студенческие кружки и общества И. В. Станкевича, А. И. Герцена, В. Г. Белинского, однако о связи с ними Лермонтова сведений нет, и главное место в его творчестве занимает не политическая, а любовная лирика.
К этому времени относятся его первые юношеские увлечения – сперва Екатериной Сушковой, потом Натальей Ивановой (таинственной Н. Ф. И посвящен так называемый «ивановский цикл» из приблизительно тридцати стихов), а позднее - Варенькой Лопухиной, к которой он питал до конца жизни самое глубокое чувство.
В 1832 Лермонтов оставляет Московский университет и переезжает в Петербург, надеясь продолжить образование в Петербургском университете; однако ему отказались зачесть прослушанные в Москве курсы. Чтобы не начинать обучение заново, он решает избрать военное поприще и в ноябре 1832 поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой, по его словам, провел два «злополучных года». Быт школы отразился в его так называемых юнкерских поэмах - «Петергофский праздник», «Уланша», «Гошпиталь».
В это время Лермонтов пишет исторический роман «Вадим» на тему пугачевщины, который остался незаконченным, и все больше интересуется драмой.
Из школы Лермонтов был выпущен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк (сентябрь 1834); в этом же году выходит его первая напечатанная поэма «Хаджи Абрек». Лермонтов работает над поэмами «Сашка», «Боярин Орша», начинает роман «Княгиня Лиговская» и отдает в цензуру первую редакцию драмы «Маскарад».
В 1835-1836 Лермонтов еще не входит в ближайший пушкинский круг; с Пушкиным он также незнаком. Тем более принципиальный характер получает его стихотворение «Смерть Поэта» (1837; опубликовано 1858), написанное сразу же по получении известия о гибели Пушкина. 18 февраля 1837 Лермонтов был арестован; началось политическое дело о «непозволительных стихах». Под арестом Лермонтов пишет несколько стихотворений: «Сосед» («Кто б ни был ты, печальный мой сосед»), «Узник», положивших начало циклу его «тюремной лирики»: «Соседка», «Пленный рыцарь» и другие.
В феврале 1837 был отдан высочайший приказ о переводе Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Во время этой ссылки и позднее особенно раскрылось художественное дарование Лермонтова, с детства увлекавшегося живописью. Он создал множество акварелей, картин маслом и рисунков, лучшие из которых связаны с кавказской темой.
Кавказская ссылка была сокращена хлопотами бабушки через А. X. Бенкендорфа. В октябре 1837 был отдан приказ о переводе Лермонтова в Гродненский гусарский (в Новгородской губернии), а затем в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший в Царском Селе. В январе 1838 Лермонтов возвращается в Петербург, где попадает в пушкинский литературный круг, знакомится с В.А. Жуковским, П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, В. А. Соллогубом, семейством Карамзиных. В 1840 году в Петербурге отдельными изданиями выходят его единственные прижизненные сборники - «Стихотворения» и «Герой нашего времени».
Наиболее прочные отношения устанавливаются у Лермонтова с журналом «Отечественные записки»- именно там появилось большинство прижизненных и посмертных публикаций его стихов, а также повести «Бэла», «Фаталист» и «Тамань».
В феврале 1840 на балу у графини Лаваль у Лермонтова произошла ссора с сыном французского посланника Э. Барантом. 18 февраля состоялась дуэль, окончившаяся примирением, однако Лермонтов из-за нее был предан военному суду. В апреле 1840 был отдан приказ о переводе поэта в Тенгинский пехотный полк в действующую армию на Кавказ. В июне он прибыл в Ставрополь, а в июле уже участвовал в стычках с горцами и в кровопролитном сражении при р. Валерик, в котором отличился, согласно официальному донесению, «мужеством и хладнокровием».
В начале февраля 1841, получив двухмесячный отпуск, Лермонтов приезжает в Петербург. Его представляют к награде за храбрость, но Николай I отклонил представление. Поэт проводит в столице 3 месяца, рассчитывая получить отставку и полностью посвятить себя литературе. Однако, 14 апреля 1841, так и не получив отсрочки, Лермонтов возвращается на Кавказ. В мае он прибывает в Пятигорск и получает разрешение задержаться для лечения на минеральных водах. Здесь он пишет целый ряд стихотворений: «Сон», «Утес», «Они любили друг друга...», «Тамара», «Свиданье», «Листок», «Выхожу один я на дорогу...», «Морская царевна», «Пророк».
В Пятигорске произошла ссора Лермонтова с его товарищем по Школе юнкеров майором в отставке Николаем Мартыновым. На одном из вечеров в пятигорском семействе Верзилиных шутки Лермонтова задели Мартынова. Ссора повлекла за собой вызов; не придавая значения размолвке, Лермонтов принял его, не намереваясь стрелять в товарища. 27 июля 1841 состоялась дуэль, в которой поэт был убит наповал.
Тело Михаила Лермонтова покоилось в пятигорской земле 250 дней. В январе 1842 года Елизавета Арсеньева обратилась к императору с просьбой разрешить перевезти тело внука в Тарханы. Получив позволение, 27 марта 1842 года слуги бабушки поэта увезли прах Лермонтова в свинцовом и засмоленном гробу в семейный склеп в селе Тарханы.
Чем знаменит
Михаил Лермонтов по праву считается великим русским поэтом, имя которого в истории русской литературы стоит рядом с именем Пушкина. Поэзия, проза и драматургические произведения Лермонтова ознаменовали собой новый расцвет русской литературы и оказали большое влияние на ее дальнейшее развитие в XIX и XX веках.
О чем надо знать
Неудачный брак родителей Лермонтова - богатой наследницы Марии Арсеньевой и армейского капитана из обедневшего рода Лермонтовых - тяжело сказался на формировании личности поэта. После ранней смерти матери бабушка забрала Михаила от отца с уговором воспитывать его до 16 лет и во всем советоваться с отцом. Однако, последнее условие не выполнялось: даже свидания отца с сыном встречали непреодолимые препятствия со стороны Арсеньевой. В пансионе отец часто навещал сына и отношения его с тещей обострились до крайней степени. Эта борьба развивалась на глазах подростка. Бабушка, ссылаясь на свою одинокую старость, взывая к чувству благодарности внука, отвоевала его у зятя, пригрозив, как и раньше, отписать все свое движимое и недвижимое имущество в род Столыпиных, если внук по настоянию отца уедет от нее. Юрию Петровичу пришлось отступить, хотя отец и сын были привязаны друг к другу, и отец, по-видимому, как никто другой понимал, насколько одарен его сын. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует его предсмертное письмо сыну.
Стихотворения этого времени — яркое отражение пережитого поэтом. «Мой дух погас и состарился», — говорит он, и только «смутный памятник прошедших милых лет» ему «любезен». Впоследствии, оплакивая отца, он себя и его называл «жертвами жребия земного»: «ты дал мне жизнь, но счастья не дано!..»
Раздор между своим отцом и бабушкой Лермонтов описал в драме с немецким заглавием — «Menschen und Leidenschaften».
Прямая речь
«Великая человечность Лермонтова, пластичность его образов, его способность "перевоплощаться" — в Максима Максимыча, в Казбича, в Азамата, в Бэлу, в княжну Мери, в Печорина, соединение простоты и возвышенности, естественности и оригинальности — свойства не только созданий Лермонтова, но и его самого. И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека — грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого», - Ираклий Андроников. «Образ Лермонтова»
7 фактов о Михаиле Лермонтове
- Крестной матерью Михаила Лермонтова стала его бабушка — Елизавета Алексеевна Арсеньева. Недолюбливая зятя, она настояла на том, чтобы мальчика назвали не Петром, как хотел отец, а Михаилом - в честь деда Михаила Васильевича Арсеньева.
- Воспитавшая поэта бабушка Елизавета Алексеевна пережила своего мужа, дочь, зятя и внука. Она похоронена в фамильном склепе в Тарханах. Памятника у нее нет.
- Лермонтов считал «Маскарад» первым произведением, достойным обнародования. Он трижды подавал его в драматическую цензуру и дважды переделывал. Драма, однако, была запрещена.
- Стихотворение «Смерть Поэта» изначально завершалось словами: «И на устах его печать». После того, как оно быстро распространилось в списках, один из родственников Лермонтова, Н. Столыпин, начал порицать его горячность по отношению к такому джентльмену, как Дантес. Лермонтов вышел из себя, выгнал гостя и в порыве гнева набросал заключительные 16 строк «А вы, надменные потомки…»…
- Современники считали, что прототипом княжны Мери была Наталья Соломоновна — сестра Мартынова.
- Лермонтов обладал редкой музыкальностью – он играл на скрипке и на рояле, пел арии из своих любимых опер и даже сочинял музыку: есть сведения, что он положил на музыку свою «Казачью колыбельную песню»
- Британская компания Oxford Ancestors, составляющая родословные, проводит работу по подтверждению версии происхождения рода Лермонтовых от легендарного шотландца Томаса Лермонта при помощи анализа ДНК.
Материалы о Михаиле Лермонтове
А. П. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов
Ираклий Андроников. Образ Лермонтова
Михаил Юрьевич Лермонтов в Библиотеке Мошкова