В Польше заявили о записи взрыва на борту самолета Качиньского

Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что следственная комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.

Мачеревич заявил: «Мы нашли в записи одного из самописцев момент взрыва. Он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всех возможных других интерпретаций этой электронной записи».

Глава Минобороны Польши также подчеркнул, что отчет, в котором будут изложены выводы комиссии и названы ответственные за катастрофу, будет представлен общественности до конца весны 2018 года.