Ребенок умер после падения с трапа самолета в Пулково

Полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа в аэропорту Пулково, скончалась, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению.

Ребенок упал с трапа высотой более трех метров 28 сентября из-за обрушения части конструкции. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», который отвечал за ремонт сломавшегося трапа, и руководителя одной из дирекций управляющей компании.

От полученных травм ребенок скончался: «Девочка скончалась в субботу. Врачи делали все возможное, но спасти ее не удалось», – сообщили в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению.