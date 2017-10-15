Путин выступил на открытии Всемирного фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает пресс-служба Кремля.

На арене ледового дворца «Большой» в Сочи глава государства поприветствовал участников фестиваля, гостей и волонтеров и напомнил: «Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта способны растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось. Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий».

Российский лидер отметил: «Убежден, вас – молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий – объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха. Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. Создавайте свое будущее».

В фестивале, который пройдет с 15 по 22 октября, примут участие около 30 тысяч человек из 150 стран мира.