Путин отметил заинтересованность России в возвращении ученых на родину

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов заявил, что Россия заинтересована в возвращении на родину тех ученых, которые могут принести реальную пользу российской науке, сообщает «Интерфакс».

Глава государства при этом отметил: «С точки зрения гражданской составляющей, мы заинтересованы в том, чтобы все наши граждане приехали, но с точки зрения развития российской науки нужны те, кто может ее двигать вперед».

Путин пояснил: «Я, может быть, скажу такие жесткие вещи, но тем не менее, Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально здесь может эффективно работать, а не всех подряд».

Напомним, 15 октября в Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Владимир Путин принял участие в церемонии открытия.