Южная Корея предложила КНДР переговоры

Спикер парламента Южной Кореи Чон Се Гюн призвал КНДР начать переговоры по ядерной проблеме, сообщает «Интерфакс».

Чон Се Гюн отметил: «Я еще раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и решить эту проблему в ближайшем будущем». Представитель Южной Кореи заявил, что ядерные испытания и запуски стратегических ракет КНДР – «действительно угроза всему корейскому полуострову».

Южнокорейский спикер подчеркнул: «Мы очень обеспокоены ситуацией на корейском полуострове, нашим конфликтом с Северной Кореей».

Отметим, и Южная Корея, и КНДР прислали делегации для участия в 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которое проходит в Санкт-Петербурге, однако в планах делегаций не значится встреча и переговоры.