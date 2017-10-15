15 октября 2017, 17:00
Госдеп рассказал о разработке санкций против России
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал разработку новых санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.
Тиллерсон заявил, что США очень осторожно подходят к разработке нормативов по антироссийским санкциям.
Ранее Минфин США сообщил, что новые санкции против российских компаний начнут действовать с 28 ноября.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что санкции – в частности, в сфере энергетики – стали использоваться для недобросовестной конкуренции и продвижения собственных интересов.
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