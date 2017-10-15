Бывший муж Максаковой отверг обвинения в причастности к убийству Вороненкова

Бизнесмен Владимир Тюрин заявил в эфире телеканала НТВ, что не причастен к убийству на Украине экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова – нового мужа своей бывшей гражданской супруги Марии Максаковой, сообщает «Интерфакс».

Тюрин заявил: «Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения».

Предприниматель также отметил: «Я сожалею, что мое имя используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей».

Напомним, по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, Тюрину сообщили, что он подозревается в организации убийства Вороненкова.