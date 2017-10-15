15 октября 2017, 12:32
В США модернизируют оборудование к выборам из-за «вмешательства» России
Власти США проведут модернизацию оборудования, используемого при выборах, сообщает The New York Times.
Как пишет издание, модернизация вызвана подозрениями во вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Все большее число штатов модернизирует базы данных об избирателях и аппараты для голосования.
Кроме того, в избиркомы теперь входят эксперты по кибербезопасности.
Американские СМИ пишут, что эта модернизация стала самой масштабной перестройкой избирательной инфраструктуры со времен выборов президента в 2000 году, когда были введены электронные аппараты обработки бюллетеней.
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