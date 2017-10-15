Валаам объявил туристов от журнала «7x7» нежелательными за расследование о бизнесе

Валаамский монастырь объявил группу туристов, участвовавших в блог-туре «Валаамский архипелаг: люди, государство, РПЦ», организованном интернет-журналом «7×7», нежелательными гостями. Об этом сообщается на сайте издания.

После того, как 10 человек въехала в одну из валаамских гостиниц, ее управляющий заявил, что настоятель Валаамского монастыря епископ Панкратий распорядился не заселять туристов и сказал, что их присутствие «нежелательно на острове. Участникам тура заявили, что в других гостиницах на Валааме свободных мест нет, хотя впоследствии выяснилось, что они были.

В журнале связывают случившееся с выходом в феврале большого журналистского расследования о бизнесе на острове Валаам, основную долю прибыли от которого получает монастырь.