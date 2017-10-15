Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии

Американская академии киноискусств исключил продюсера Харви Вайнштейна из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает «Интерфакс».

В заявлении академии подчеркивается, что цель этого шага – «четко дать понять, что времена упрямого невежества и постыдного соучастия в хищническом сексуальном поведении, а также домогательств на работе ушли в прошлое».

Ранее из-за обвинений Вайнштейна в сексуальных домогательствах было приостановлено членство Харви Вайнштейн в Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).