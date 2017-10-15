15 октября 2017, 10:55
Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии
Американская академии киноискусств исключил продюсера Харви Вайнштейна из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает «Интерфакс».
В заявлении академии подчеркивается, что цель этого шага – «четко дать понять, что времена упрямого невежества и постыдного соучастия в хищническом сексуальном поведении, а также домогательств на работе ушли в прошлое».
Ранее из-за обвинений Вайнштейна в сексуальных домогательствах было приостановлено членство Харви Вайнштейн в Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
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